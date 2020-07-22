Москва, 22 июля, 2020, 15:46 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил перейти к двухпартийной системе в России, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля.

Duma.gov.ru Владимир Жириновский на заседании в Госдуме 22 июля

«Вот есть большая партия, название поменять: «Консервативная партия России (Кремлевская партия) КПР». Все, берите страну, Геннадий Андреевич (Зюганов), вы на другую работу почетную перейдете, Сергей Михайлович (Миронов), я не буду мешать. Будет один ЦК, одно политбюро», — рассуждает Жириновский.

«И сделаем закон о выборах в Госдуму такой, что больше никто не сможет принять участие», — предлагает он.

В ходе выступления лидер КПРФ Геннадий Зюганов также недоволен партийным строительством.

«Я предлагаю своим коллегам, Жириновский авторитетный человек, Миронов знает, Неверов — в последнее время корректно ведет и по отношению к оппозиции. Давайте, встретимся с президентом и обсудим, почему его администрация настрогала только на нашем фланге 17 партий, кому они нужны?» — предложил Зюганов.

Он также негативно отреагировал на «направление» Максима Сурайкина «замруководителя Думы в Ульяновск, эту сокровищницу нашу общую!»