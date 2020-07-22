Тверь, 22 июля, 2020, 15:17 — ИА Регнум. Концерн Shell намерен развивать производство смазочных материалов в Торжке Тверской области. Об этом говорилось 22 июля на встрече губернатора Игоря Рудени с генеральным директором ООО «Шелл Нефть» Сергеем Стародубцевым 22 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области.

Пресс-служба правительства Тверской области Встреча губернатора Игоря Рудени с генеральным директором ООО «Шелл Нефть» Сергеем Стародубцевым

«В ходе реализации инвестиционного проекта концерном «Шелл» в городе Торжке в 2012 году открыт первый в Российской Федерации и один из самых крупных и современных заводов вашей компании в Европе. По сути, в нашем регионе сформирована новая отрасль экономики. Создано более 200 рабочих мест, что очень важно для Тверской области и города Торжка», — сказал в ходе встречи Игорь Руденя.

К расширению действующего производства компания намерена приступить в 2021 году, запуск в эксплуатацию намечен на 2023 год. Объем инвестиций запланирован в сумме до 6 млрд рублей. Итогом реализации проекта должно стать увеличение производительности завода до 300 млн литров в год, расширение линейки выпускаемой продукции. Число рабочих мест на предприятии вырастет в полтора раза — с нынешних 200 до 300.

Также на встрече обсуждалась возможность создания индустриального парка «Торжок», что позволит привлечь в регион новых инвесторов и создать дополнительные производственные мощности. Запуск индустриального парка должен стать первым шагом к формированию в Торжке научно-образовательного кластера нефтепереработки. В числе главных задач — подготовка кадров среднетехнического профиля на базе одного из профессиональных колледжей Торжка с возможностью дальнейшего трудоустройства на заводе «Шелл».

Другой темой обсуждения стали вопросы развития сети АЗС «Шелл» на территории региона. Игорь Руденя и Сергей Стародубцев обсудили перспективные площадки для строительства заправок, а также содействие со стороны Правительства региона в их создании.

Отметим, что на данный момент более 80% смазочных материалов под брендом «Шелл», реализуемых в Российской Федерации, производится на заводе в городе Торжке, который является региональным системообразующим предприятием.

В настоящее время перечень реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектов на территории Тверской области насчитывает 72 крупных и значимых инвестиционных проекта. Общий заявленный объём инвестиций составляет 120 млрд рублей, количество создаваемых рабочих мест — более 20 тысяч. Сроки реализации проектов доходят до 2028 года. В 2019 году в Тверской области было реализовано 13 крупных и значимых инвестиционных проектов с общим объёмом инвестиций более 10 млрд рублей, создано более 1100 рабочих мест.