Нижний Новгород, 22 июля, 2020, 13:23 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе по состоянию на 22 июля выздоровел после заражения коронавирусом 69 001 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного общероссийского штаба.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна В медицинской маске

Таким образом, от общего числа носителей коронавируса в округе, число которых достигло 94 935 человек, более 72,68% уже выздоровели.

В очередной раз за сутки число выписанных по выздоровлении граждан превысило количество новых выявленных случаев заражения SARS-CoV-2. Так, число новых носителей коронавируса, выявленных за сутки в Поволжье, составило 937 человек, а выписались по выздоровлении 1414 жителей округа.

За минувшие сутки больше всего выписанных зарегистрировано в Нижегородской области — 430 человек, в Оренбургской области — 168, в Ульяновской области — 145, в Кировской области — 131, в Саратовской области — 122, в Самарской области — 85, в Удмуртии — 67, в Башкирии — 66, в Татарии — 50, в Мордовии — 41, в Марий Эл — 33, в Пензенской области — 29, в Чувашии — 25, в Пермском крае — 22.

Как сообщало ИА REGNUM, в России 22 июля подтверждено 789 190 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 5862 новых носителя SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России постепенно увеличивается и составляет уже более 12,02%. Полностью выздоровели 572 053 жителя России, доля жителей ПФО в числе выписавшихся составляет 12,06%.