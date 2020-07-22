Санкт-Петербург, 22 июля, 2020, 13:05 — ИА Регнум. АО «Адмиралтейские верфи» завершило заводские ходовые испытания большой дизель-электрической подводной лодки «Волхов» проекта 636.3 для Военно-морского флота России. Об этом 22 июля сообщили в пресс-службе судостроительного завода.

Пресс-служба АО «Адмиралтейские верфи». Завершены заводские ходовые испытания подлодки «Волхов».

Испытания проводились с 18 июня по 21 июля. За это время были проверены гидроакустический комплекс, комплексы радиолокации и связи, системы обеспечения жизнедеятельности подводной лодки и другие. Корабль успешно выполнил запланированные погружения.

«Все системы и механизмы работали в штатном режиме, в соответствии с заявленными тактико-техническим характеристиками», — отметили в верфях.

В ближайшее время на Адмиралтейских верфях начнется подготовка подлодки «Волхов» к государственным испытаниям, которые запланированы на середину августа. Следующим этапом станет передача подводной лодки Военно-морскому флоту РФ.

Напомним, подводная лодка «Волхов» проекта 636.3 — вторая в серии из шести кораблей, строящейся на АО «Адмиралтейские верфи» для Тихоокеанского флота. Субмарина была заложена в июле 2017, спущена на воду в декабре 2019 года.

Строительство серии для Тихоокеанского флота РФ должно быть завершено в 2022 году. Подводные лодки модифицированного 636.3 проекта имеют более высокую боевую эффективность.