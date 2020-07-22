Тункинский район, Бурятия, 22 июля, 2020, 12:27 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело из-за исчезновения самолёта Ан-2 в Бурятии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления СКР, дело возбуждено за нарушение правил эксплуатации воздушного судна, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Vssut.sledcom.ru Ан-2

По данным следствия, самолёт авиакомпании «Феникс» вылетел из посёлка Кырен Тункинского района Бурятии 19 июля, после чего перестал выходить на связь. На борту находились шесть человек — двое членов экипажа и четверо пассажиров.

«Воздушным судном совершался облет Тункинского и Окинского районов Республики Бурятии с целью определения областей химической обработки лесов от тутового шелкопряда», — отметили в ведомстве.

Поиски самолёта с воздуха ведутся третий день на территории трёх районов Бурятии и Иркутской области, но пока безрезультатно. На земле опрашивают местных жителей.

В связи с этим в следствии полагают, что в результате инцидента могли пострадать люди. В рамках расследования следователи взяли образцы топлива, которым заправляли Ан-2 перед вылетом, осмотрели взлётную полосу. Опрошены технические работники, а также руководство авиакомпании.

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