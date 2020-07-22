Тункинский район, Бурятия, , 05:55 — REGNUM Второй день поисков пропавшего Ан-2 в Тункинском районе Бурятии вновь не принёс результатов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, к 18:00 по местному времени 21 июля задействованные в операции воздушные суда произвели по два вылета в зону предполагаемого местонахождения самолёта.

«Сегодня упор был сделан на поиски в Окинском и Тункинском районах Бурятии. С раннего утра пилотами указанных воздушных судов обследовано более 800 квадратных километров территории», — отметили в ведомстве.

Добавим, в поисках задействованы самолёт Ан-2 и вертолёт Ми-8. Тем временем, на земле спасатели и представители местных властей проводят опрос местных жителей. Как отмечается, ситуация находится на контроле Главного управления.

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