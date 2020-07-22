Москва, 22 июля, 2020, 11:49 — ИА Регнум. Законопроект о молодежной политике в России внесли в Госдуму члены Совфеда и депутаты, среди которых Галина Карелова и Дмитрий Вяткин, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля. Инициатива разработана в целях развития положений Конституции РФ.

ИА REGNUM Госдума

Законопроект позволяет выстроить систему государственных органов власти, уполномоченных осуществлять такую политику, и закрепляет их полномочия на всех уровнях власти.

Предлагается определить на федеральном уровне такие понятия, как: «молодежь», «молодая семья», «молодежная политика», «молодежные общественные объединения» и другие, тем самым закрепив статус граждан, относящихся к «молодежи».

Возраст

Проектом федерального закона сформирован единый подход к определению возрастной группы, которая относится к категории «молодежи», — это лица в возрасте от 14 до 35 лет.

Такая мера, отмечают авторы, позволит молодым людям воспользоваться мерами государственной поддержки (например, получение гранта по результатам всероссийского конкурса молодежных проектов).

Вместе с тем предусмотрено, что федеральными законами, указами президента РФ, постановлениями правительства РФ, законами субъекта РФ, актами глав регионов при реализации молодежной политики, в том числе при установлении мер поддержки отдельным категориям молодых граждан, молодых семей, молодежным общественным объединениям может устанавливаться иной максимальный возраст молодых граждан, членов молодых семей или молодежных общественных объединений.

Полномочия

В частности, к полномочиям государственной власти отнесена разработка и проведение единой молодежной политики. Ее реализация на территории субъекта возложена на региональные органы государственной власти. К ним также отнесены подготовка кадров и мониторинг реализации молодежной политики. Разработка мер по обеспечению и защите прав и законных интересов молодежи, проведение мероприятий по работе с ней на территории муниципального образования возложены на органы местного самоуправления.

Участие молодежи в политике

Законопроектом предусмотрены формы участия молодых граждан, молодых семей и молодежных организаций в молодежной политике.

Предлагается закрепить мониторинг реализации молодежной политики, уровни такого мониторинга, а также наделить правительство РФ полномочиями по установлению порядка его осуществления и перечня обязательной информации, которая учитывается в мониторинге.

«Данные положения проекта федерального закона будут способствовать своевременному выявлению потребностей и проблем в молодежной среде и, как следствие, оперативному реагированию на возникающие кризисные ситуации в жизни молодежи», — указали авторы.