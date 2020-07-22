Санкт-Петербург, 22 июля, 2020, 11:12 — ИА Регнум. Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга организовала проверку по факту получения ребенком травм в игровой квест-комнате, расположенной в Соляном переулке. Об этом 22 июля сообщили в пресс-службе ведомства.

Дарья Драй ИА REGNUM Ребенок сломал позвоночник во время прохождения квеста.

«Прокуратура проверит соблюдение федерального законодательства при организации и проведении игровой деятельности. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

По данным телеканала «Пятый канал», несчастный случай произошел с 11-летним мальчиком, который отмечал свой день рождения. Во время прохождения квеста «Мир динозавров» (6+), мальчик сорвался с трехметровой высоты на бетонный пол, в результате чего повредил позвоночник.