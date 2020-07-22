Москва, 22 июля, 2020, 11:00 — ИА Регнум. Правительство России выделило 15 млрд рублей на поддержку внутреннего туризма в России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в Госдуме.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пляж в Гурзуфе. Крым

«Мы уже предоставили туроператорам субсидии в размере около 3,5 млрд рублей. А на прошлой неделе правительство приняло решение выделить дополнительно ещё 15 млрд рублей на развитие внутреннего туризма», — заявил Мишустин.

«Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца этого года решат отдохнуть именно в российских регионах. Их список уже составлен Ростуризмом. Сумма возвратов средств туристам составит от 5 тыс. до 15 тыс. рублей в зависимости от тура», — пояснил он.