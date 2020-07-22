На Ондской ГЭС после ликвидации разлива масла произошла вспышка COVID-19
Сегежа, Карелия, 22 июля, 2020, 10:53 — ИА Регнум. После ликвидации 200 кг технического масла, которое вытекло в реку Онда из-за технической неисправности на Ондской ГЭС в Республике Карелия, на электростанции произошла вспышка заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 22 июля сообщает региональный оперативный штаб.
Отметим, как заявил глава республики Артур Парфенчиков, разлив произошел возле поселка Идель Сегежского района 16 июля. Около 200 килограммов турбинного масла попали в акваторию реки. 17 июля спасатели установили плавучие заграждения в районе железнодорожного моста реки Нижний Выг.
«450 метров береговой линии обработали сорбентом. Угрозы распространения загрязнения сейчас нет, — уточнили Парфенчиков. — Тем не менее специалисты продолжат мониторинг обстановки на реке Онда до 24 июля».
Отметим, что к ликвидации последствий были привлечены 25 человек и 13 единиц техники. Однако, по данным регионального оперативного штаба, на Ондской ГЭС выявлена вспышка заражения коронавирусной инфекцией — 15 человек заболели COVID-19. Отметим, что к ликвидации последствий были привлечены 25 человек, в том числе сотрудники МЧС России по Республике Карелия.
По данным оперштаба, за прошедшие сутки в республике было выявлено 45 новых носителей SARSD-CoV-2, из которых 22 в Петрозаводске, 16 человек в Сегежском районе — один в поселке Надвоицы и 15 на Ондская ГЭС. Еще три случая в деревне Гомсельга Кондопожского района, два в Медвежьегорске, по одному в Костомукше и в поселке Сосновец в Беломорском районе.
Выздоровели еще 35 человек. Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии — 332,1 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,6 раза выше и составляет 533,8 случая, по Северо-Западу — 517,5.
Напомним, в 2014 году заслуженный энергетик РСФСР, почетный гражданин Республики Карелия Виктор Рыбаков написал открытое письмо по поводу ситуации, сложившейся вокруг Надвоицкого алюминиевого завода и Ондской ГЭС.
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В своем обращении специалист высказал беспокойство по поводу планов продажи энергообъекта Ондская ГЭС ОАО «ТГК-1» для нужд коммерческого холдинга по производству алюминия Надвоицкому алюминиевому заводу (НАЗ). Еще тогда специалист предупреждал, что продажа Ондской ГЭС частной компании приведет к разбалансированности в работе гидроэнергетических сооружений и созданию опасных предпосылок к возникновению чрезвычайных ситуаций в регионе.