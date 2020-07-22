Москва, 22 июля, 2020, 10:41 — ИА Регнум. Глава правительства РФ Михаил Мишустин заверил, что отказа от очного образования не будет, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьный класс

По его словам, речи об отказе от традиционной формы образования не идет, компьютер не заменит общение, но нужно и дальше использовать цифровые технологии.

Необходимо создать нормативную базу для цифровой образовательной среды, считает Мишустин.

«Это не означает отказа от традиционных форм образования, компьютер никогда не заменит живое общение учителя и ученика. Мы говорим лишь о разумном и оправданном использовании цифровых технологий в дополнение к традиционному обучению, и такой подход также расширяет возможности программ непрерывного образования и повышения квалификации», — заявил премьер-министр.

Все вынужденно перешли на новый дистанционный формат обучения.

«Пригодился опыт использования онлайн-платформ», — сказал премьер-министр.