Москва, 22 июля, 2020, 10:38 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России выявили 5862 случая заражения коронавирусом. Об этом 22 июля сообщили в оперативном штабе Москвы.

Mos.ru Медицинские работники в защитных масках и костюмах

Новые случаи зафиксировали в 83 регионах. На первом месте Москва — 638 случаев. Далее следуют Свердловская область — 234, ХМАО — 221, Нижегородская область — 217, Петербург — 186, Мурманская область и Алтайский край — по 183.

Всего в России выявили 789 190 случаев заражения с начала распространения вируса. Носители коронавируса выявлены во всех субъектах РФ.