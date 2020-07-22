Москва, 22 июля, 2020, 10:25 — ИА Регнум. Россия справляется с коронавирусной инфекцией лучше многих стран. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля, об этом заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе отчета в Госдуме.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин Больничная палата

При этом, по словам министра, нельзя терять бдительность, пока не появится надежное лекарство от коронавируса.

«Правительство работало буквально круглосуточно. Все наши решения были подчинены одному — спасению жизни людей. Об этом говорил президент. Именно так мы будем действовать и дальше», — заверил Мишустин.

«Наши действия были продуманными и проактивными. Опирались на исследования и рекомендации российских специалистов, а также на мировой опыт», — сказал он.

Опыт борьбы с коронавирусом показал, что отечественное здравоохранение может мобилизоваться перед любой серьезной угрозой, уверен Мишустин.

«В то же время выявились направления, которые требуют дополнительных усилий. Ситуация позволила нам увидеть общие проблемы здравоохранения», — добавил премьер-министр.