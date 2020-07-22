Горно-Алтайск, 22 июля, 2020, 10:20 — ИА Регнум. С началом туристического сезона в Горном Алтае жители начали жаловаться на «бескультурных туристов», вешающих использованные медицинские маски на перевалах. Видео с одного из этих мест появилось в соцсетях.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Горный Алтай

«Медицинские маски, резиновые перчатки, носки, целлофановые пакеты, презервативы, шнурки и носовые платки — в дар горным духам и Золотому Алтаю», — пишет автор.

По словам президента Ассоциации туристских организаций региона Татьяны Зяблицкой, местные жители обратились к региональным властям с требованием принимать меры в отношении таких туристов.

Напомним, ранее жители региона не раз протестовали против массовых туристических фестивалей. Как сообщало ИА REGNUM, после туристов здесь остаются лишь горы мусора и уничтоженная растительность.

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