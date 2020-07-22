Москва, 22 июля, 2020, 10:03 — ИА Регнум. Ростуризм совместно с Национальной системой платёжных карт разрабатывают схему стимулирования внутреннего туризма посредством внедрения системы возврата части денежных средств на карту «Мир» за туры внутри страны. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

Дарья Драй ИА REGNUM Туристический теплоход

«Тур, по условиям акции, должен включать перевозку (любой вид транспорта) и проживание в гостинице (в определенных регионах из перечня), прошедшей обязательную классификацию. Продолжительность тура должна быть не менее пяти ночей, а стоимость — не менее 25 тысяч рублей. Под условия акции подпадают и круизные маршруты по России с проживанием на корабле», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что путешественник должен оплатить тур онлайн на сайте туроператора и только картой «Мир».

Отмечается, что в случае покупке тура стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей на карту туриста вернётся от банка-эмитента фиксированная сумма в 5000 рублей, для туров от 50 до 75 тысяч рублей кэшбек на карту туриста будет равен уже 10 тысячам рублей, а для туров с ценником выше 75 тысяч рублей — 15 тысяч рублей.

Система кэшбека будет действовать с 15 августа по 20 декабря 2020 года для поездок по 44 регионам РФ: это Архангельская область, Астраханская область, Башкортостан, Бурятия, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Ивановская область, Иркутская область, Кабардино-Балкария, Калужская область, Камчатский край, Карелия, Кемеровская область, Костромская область, Красноярский край, Ленинградская область, Мордовия, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Оренбургская область, Пермский край, Приморский край, Псковская область, Ростовская область, Самарская область, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область, Татарстан, Тверская область, Тульская область, Тюменская область, Удмуртия, Ульяновская область, Хабаровский край, Хакасия, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Челябинская область и Ярославская область.

Есть, однако, и вторая группа регионов, путешествуя в которые, граждане смогут получить кэшбек: для них система будет действовать вне летнего сезона — с 1 октября по 20 декабря. Это 11 регионов: Алтайский Край и Республика Алтай, Калининградская область, Краснодарский край, Крым и Севастополь, Ленинградская область, Московская область, Ставропольский край, а также Москва и Санкт-Петербург.