Москва, 22 июля, 2020, 09:03 — ИА Регнум. Пожить подольше — это, конечно, хорошо. И чтобы младенческая смертность снижалась — это тоже правильная задача. Но этим вопрос о жизни в России далеко не исчерпывается. Как жить в последние свои годы — после 70? В какую жизнь рождаются младенцы? Вот наши вопросы к власти. И наш спрос с неё, пишет обозревательИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя поручение российского президента Владимира Путина повысить ожидаемую продолжительность жизни россиян до 78 лет в рамках подписанного указа «О национальных целях развития России на период до 2030 года»:

Боровиковский Владимир Лукич. Аллегория зимы в виде старика, греющего руки у огня

«Я живу в провинции и знаю пожилых людей, которые уже не хотят продолжать свою сегодняшнюю жизнь — жизнь на пенсию в 10−12 тысяч рублей. И детей обременять собой не хотят, потому что знают, что при всём желании дети мало чем могут им помочь: они день и ночь работают, чтобы прокормить, одеть и обуть своих детей, устроить их в жизни… Как это сделать на их зарплату в 20−30 тысяч? Поэтому ожидания по поводу «продолженной» ещё на несколько лет жизни у многих граждан России пессимистические.

Надо заниматься здравоохранением, это непреложный факт. Надо бороться с алкоголизмом… Но, опять же, как с ним бороться, когда всё больше наших соотечественников на наших глазах оказываются без работы? Оказываются без работы и пьют, причем, мягко говоря, некачественную водку.

Итак, сначала граждане должны увидеть реальное улучшение качества своей жизни во всех возрастах, но в старости особенно: иметь возможность купить все нужные лекарства, содержать автомобиль или вызвать такси, отремонтировать дом, купить нужный в условиях цифровизации новый телефон или даже, страшно сказать! — компьютер, да мало ли что ещё… И дети чтобы у них были благополучны: с работой, жильём, нормальной зарплатой. Чтобы сердце за них меньше болело.

Вот по этим позициям мы будем в первую очередь оценивать власть. Продолжительность жизни хороша, когда жизнь качественная!».

Как уже сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе Путин заявил, что продолжительность жизни населения является показателем качества работы властей. Он призвал обратить внимание на этот ориентир и сделать его конкретным.

Ранее Минздрав выяснил, что мужчины в России живут в среднем на десять лет меньше женщин. Глава ведомства Михаил Мурашко отметил, что эта тенденция сохраняется несколько лет. Он уточнил, что, по оценке Росстата, ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,3 года.

По словам Мурашко, существенный вклад в увеличение продолжительности жизни внесли изменения показателей младенческой смертности, которые за прошлый год снизились на 3,9%. Более того, показатель смертности трудоспособного населения в России остается достаточно высоким. По данным международных исследований, более 10% смертей в стране происходят из-за употребления алкоголя.

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