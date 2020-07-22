Москва, 22 июля, 2020, 03:43 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы удовлетворил иск госкорпорации «Роскосмос» к производителю ракет-носителей, который в 2023 году планирует начать сборку первой российской ракеты-носителя тяжёлого класса «Ангара-А5М», — АО «Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева». За нарушение условий госконтракта ответчик должен будет выплатить более 347 млн рублей неустойки и неустойку, размер которой исчисляется как проценты на сумму 2,8 млрд рублей. Решение суда ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В основе спора лежит контракт от 2012 года, по которому центр должен был изготовить и поставить четыре ракеты-носителя «Протон-М» для запуска КА «Экспресс-АМ4R», «Енисей-А1», «Спектур-УФ», НЭМ-1 РС МКС. Проект является частью федеральной космической программы на 2006 — 2015 годы.

Роскосмос, посчитав, что исполнитель нарушил сроки поставки по трём этапам, обратился в суд за выплатой неустойки. Решением арбитража центр Хруничёва должен выплатить госкорпорации «неустойку в размере 347 803 147,33 рубля» и неустойку, начисленную «на сумму 1 436 560 000 рублей (цена этапа №2), исходя из ставки 1/300 Банка России начиная с 30.06.2020 г. до фактического исполнения обязательства», а также «неустойку, начисленную на сумму 1 436 560 000 рублей (цена этапа №4), исходя из ставки 1/300 Банка России до фактического исполнения обязательства начиная с 30.06.2020 года».

Напомним, в марте 2020 года госкорпорация взыскала с этой же компании 50 млн рублей неустойки, а в 2018 году по тому же контракту от 2012 года суд обязал её выплатить Роскосмосу свыше 578 млн рублей штрафа.