Лондон, 21 июля, 2020, 23:51 — ИА Регнум. Британский доклад с обвинениями в адрес Москвы неавторитетен, малосодержателен и посвящён не столько России, сколько работе спецслужб Великобритании, сообщил 21 июля журналистам российский посол в Соединённом Королевстве Андрей Келин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Келин «Если одной фразой, то это классический шекспировский случай — «много шума из ничего». Собственно, это доклад о том, как улучшить координацию спецслужб в Британии, подготовленный в парламенте и несколькими экспертами».

Келин привёл имена экспертов, среди которых — известный международный аферист Билл Браудер.

Келин «Если здесь заменить название Russia на название любой другой страны, Китай, например, от этого содержание не изменится, по-моему. В нём приводятся, если поподробнее, два типа обвинений в наш адрес — в кибератаках и в том, что здесь слишком много богатых россиян в Лондоне живёт».

Келин «Что касается кибератак — это очень сложный мир. Здесь не говорится ни об одном факте конкретной кибератаки, исходящей из России в отношении Великобритании».

По второму обвинению, касающемуся мнимого влияния беглых олигархов на британскую политику, Келин отметил, что скрывающиеся от преследований со стороны России не станут действовать в её интересах.

Келин «Ну, а то, что вот эти адвокаты, юристы, агенты по недвижимости работают в российских интересах, это, по-моему, глупость просто. И такими глупостями, к сожалению, изобилует этот доклад».

Самое плохое, отметил российский дипломат, что британцы и сами не хотят восстанавливать отношения с Россией, и другие страны стремятся настроить подобным образом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, скандальный доклад о попытке России повлиять на избирательные процессы в Великобритании вышел в свет сегодня, 21 июля.