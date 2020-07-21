Москва, 21 июля, 2020, 23:29 — ИА Регнум. В Москве за последние сутки скончались 19 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается 21 июля в Telegram-канале оперативного штаба столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В Москве скончались 19 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Согласно последним данным, в Москве выявлено 234 725 случаев заражения коронавирусом, 602 из которых — за последние сутки. Скончались 4330 пациентов с COVID-19, выздоровел 171 771 человек.