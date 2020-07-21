Афины , 21 июля, 2020, 23:18 — ИА Регнум. Министр национальной обороны Греции Николаос Панайотопулос проинформировал министра обороны США Марка Эспера о военной активности Турции в районе острова Кастелоризо и намерении Греции защищать свой суверенитет, сообщает 21 июля военное ведомство страны.

Chris Vlachos Порт Кастелоризо

Речь идёт о приведении в боевую готовность вооруженных сил Греции после того, как Турция заявила о намерении провести сейсмические исследования в районе острова Кастелоризо с 21 июля по 2 августа при помощи исследовательского судна Oruc Reis в сопровождении 15 турецких боевых кораблей.

Стоит отметить, что остров Кастелоризо находится в 10 км от побережья Греции, в то время как от Турции его отделяет лишь два км.

Панайотопулос 21 июля сообщил об этом Эсперу по телефону, отмечено в сообщении греческого военного ведомства.

«Панайотопулос представил ситуацию, сложившуюся с движением военных кораблей в регионе, и подчеркнул, что наша страна полна решимости защищать свои суверенные права в случае необходимости», — сообщает министерство обороны Греции.

«В разговоре была подтверждена важность двустороннего сотрудничества для безопасности и стабильности во всем регионе, был признан вклад Греции как сильного союзника в НАТО и опоры региональной стабильности», — добавляет греческое минобороны.

Напомним, Греция и Турция являются членами Североатлантического альянса. Тем не менее между ними сохраняется военная напряженность, регулярно обостряющаяся до вооруженных конфликтов.