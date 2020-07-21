Берн, 21 июля, 2020, 22:47 — ИА Регнум. Во всём мире за последние сутки зафиксировано 213 637 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила 21 июля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Amir Hesaminejad. Tasnimnews.com Анализ на коронавирус

Уточняется, что всего за период с начала пандемии выявлено уже 14 562 550 инфицированных коронавирусом.

Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё 4083 пациента с COVID-19. Общее число подтверждённых случаев летального исхода от заболевания возросло до 607 781.