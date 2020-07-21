Москва, 21 июля, 2020, 21:32 — ИА Регнум. Коронавирусная инфекция по состоянию на 21 июля выявлена у 1200 российских военнослужащих. Об этом сообщается в информационном бюллетене Министерства обороны.

Минобороны России

«В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта месяца на текущие сутки установлено 1200 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — говорится в сообщении.

Как уточняется, на сегодняшний день 888 человек проходят лечение в госпиталях Минобороны, 19 военнослужащих находятся в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения. В изоляторах по месту службы содержатся 46 военнослужащих, ещё 247 — изолирован на дому.

Сообщается также, что за минувшие сутки в Вооружённых силах после прохождения лечения выздоровело 43 военнослужащих, общая численность выздоровевших возросла до 8184 человек.

Сведений о динамике суточного прироста инфицированных коронавирусом Минобороны в своих бюллетенях не приводит.