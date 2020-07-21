Москва, 22 июля, 2020, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 22 июля, в Госдуме состоится отчет правительства РФ, сообщает ИА REGNUM. Отчет о деятельности правительства РФ представит премьер-министр Михаил Мишустин, в заседании примут участие министры.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

Отчет правительства — это новый этап развития парламентаризма, новый этап реализации норм Конституции, отметил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Будет лучше, если депутаты, задавая свои вопросы, смогут получить ответ не только председателя правительства, но и профильных министров, вице-премьеров», — заявил Володин.

Для «Единой России» тема социальной поддержки стала центральной для отчета правительства. Депутаты фракции «Единая Россия» в Госдуме сформировали более 130 вопросов Мишустину, вопросы по соцподдержке имеют приоритет, отметил ранее глава фракции Сергей Неверов.

Перед отчетом Мишустин встретился с представителями всех фракций Госдумы. В КПРФ подготовили 14 вопросов на самые разные темы — от образования и здравоохранения до импортозамещения и деловой активности.

«Справедливая Россия» направила Мишустину более 20 вопросов, которые затрагивают разные темы — образование, здравоохранение, пенсионное обеспечение, ЖКХ и строительство.

Фракция ЛДПР подготовила к отчету правительства 19 вопросов, темы касаются безработицы, пенсий, налогов, развития промышленности и строительства, а также сферы образования и науки.

Отчет правительства в нынешнем году в связи с пандемией пришлось переносить. Изначально депутаты хотели заслушать премьер-министра 15 апреля, но в связи с эпидемиологической ситуацией было решено отложить отчет до 22 июля.