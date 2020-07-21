Москва, 21 июля, 2020, 14:55 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не видит ничего особенного в опубликовании главой Чечни Рамзаном Кадыровым фотографии, где он запечатлен с оружием в обеих руках. По мнению Пескова, если оружие оформлено в соответствии с законом, то криминала в этом нет.

страница Рамзана Кадырова во ВКонтакте. vk.com/ramzan Рамзан Кадыров

В ответ на вопрос журналистов о том, как пресс-секретарь относится к владению главами субъектов оружием, он ответил:

«В случае, если ты владеешь оружием в соответствии с законом и если оно зарегистрировано, и ты имеешь право на хранение или ношение этого оружия, то никаких проблем с этим нет».

При этом Песков уточнил, что в этом вопросе неважно, владеет оружием рядовой гражданин, губернатор или президент, главное, чтобы все было на законных основаниях.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 20 июля, госсекретарь США Майк Помпео объявил о том, что в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова и некоторых членов его семьи вводятся санкции, запрещающие въезд в США и блокирующие счета. В ответ на это чеченский лидер опубликовал фото в своем Telegram-канале, на котором изображен с пулеметами в обеих руках, которое подписал:

«Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!»