Москва, 21 июля, 2020, 14:54 — ИА Регнум. Госдума во втором чтении приняла законопроект, приравнивающий электронные сигареты и кальяны к традиционным табачным изделиям, а также вводящий ограничения на торговлю никпэками, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июля.

Ольга Гусева ИА Красная Весна Курение запрещено

Прежде всего, запрещаются продажа табачной продукции и никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции (вейпов) несовершеннолетним и несовершеннолетними, вовлечение детей в процесс потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции.

Кроме того, на никотинсодержащую продукцию предлагается распространить все действующие ограничения, касающиеся курения табака. В частности, в местах, где запрещено курить сигареты, также предлагается запретить употреблять никотинсодержащую продукцию, включая вейпы и кальяны. То есть их будут запрещать курить к кафе, ресторанах, барах, коммунальных квартирах. Кроме того, на вейпы, кальяны и прочие электронные системы доставки никотина предлагается распространить ограничения по продаже и рекламе, действующие для табачных изделий.

Прописывается запрет розничной торговли никотином (в том числе полученный путем синтеза) или его производными, включая соли никотина, а также никотинсодержащей жидкостью и раствором никотина (в том числе жидкостями для электронных средств доставки никотина), если концентрация никотина в никотинсодержащей жидкости или растворе никотина превышает 20 мг/мл.

Одновременно уточняются права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака: в частности, они обязаны не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и веществ, выделяемых при потреблении никотинсодержащей продукции, охрану их здоровья от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции.

Поправками прописывается, что ценовые и налоговые меры, направленные на сокращение спроса на табачные изделия, распространяются также на никотинсодержащую продукцию.

Устанавливается запрет на выпуск в обращение никотинсодержащей продукции, к которой не установлены обязательные требования, правила идентификации, формы, схемы и процедуры оценки соответствия.

Поправки вносятся и в закон о защите детей от вредной для них информации. Предусматривается возможность эпизодического упоминания (без демонстрации) никотинсодержащей продукции в информационной продукции для детей, достигших возраста 12 лет (оправданные ее жанром и (или) сюжетом), при условии, что в такой продукции содержится указание на опасность никотинсодержащей продукции.