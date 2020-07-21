Москва, 21 июля, 2020, 14:22 — ИА Регнум. Госдума во втором чтении и в третьем приняла закон о введении в РФ внесудебной процедуры банкротства физлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Появляется возможность начать процедуру банкротства без обращения в суд, а обратившись в МФЦ.

Гражданин, общий размер денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей которого (в том числе обязательств, срок исполнения которых не наступил), обязательств по уплате алиментов и обязательств по договору поручительства, независимо от просрочки основного должника, составляет не менее 50 тыс. и не более 500 тыс. рублей, имеет право обратиться в МФЦ с заявлением о признании его банкротом во внесудебном порядке, если на дату подачи такого заявления в отношении него окончено исполнительное производство в связи с возвращением исполнительного документа взыскателю из-за отсутствия у должника имущества, на которое может быть обращено взыскание, и после этого не возбуждено иное исполнительное производство. При этом гражданин обязан представить список всех известных ему кредиторов.

По истечении шести месяцев со дня возбуждения процедуры внесудебного банкротства гражданина эта процедура завершается и такой гражданин освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, указанных им при подаче заявления о банкротстве, а его задолженность перед ними признается безнадежной задолженностью.

При этом освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования кредиторов, не указанные в заявлении о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке.

Гражданин вправе подать заявление о признании его банкротом во внесудебном порядке повторно не ранее чем по истечении 10 лет после дня прекращения процедуры внесудебного банкротства или ее завершения.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2020 года.