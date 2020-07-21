Санкт-Петербург, 21 июля, 2020, 13:54 — ИА Регнум. Администрация Ленобласти, руководство ТЦ «Мега» и управления Роспотребнадзора договорились об открытии центров «Парнас» и «Дыбенко» с 27 июля. Об этом 21 июля заявил заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

Елена Молчанова ИА REGNUM

Крупные торговые центры на границе Петербурга и Ленинградской области откроются одновременно с городскими, 27 июля.

«Мы с самого начала находимся в диалоге с коллегами и достаточно долгое время настаивали на решении по Петербургу, — заявил Ялов — Эпидемиологическая ситуация области давно позволила нам принять решения по открытию торговых центров меньшего масштаба».

Он отметил, что при будут соблюдаться обязательные условия: термометрия для сотрудников и посетителей; контроль за использованием посетителями индивидуальных средств защиты (масок, респираторов); установка антисептиков для рук и рециркуляторов воздуха; для всех арендаторов и ТЦ дезинфекция по графику; ограничение количества посетителей исходя из площадей; обеспечение вентиляции помещений.

При этом сохранятся ограничения: кинотеатры, детские развлекательные площадки будут закрыты, фудкорты продолжат работу только на вынос.

«У нас открыты большие площади. В «МЕГЕ Дыбенко» открыты 60% площадей, в «МЕГЕ Парнас» — 70%», — заявила управляющая Ingka Centers Наталья Петелина.

Заметим, в первый же день открытия ИКЕА в торговом центре «МЕГА Дыбенко» 13 июля на входе возникли гигантские очереди: люди толпились, потому что внутрь запускали ограниченное число клиентов из-за предписаний Роспотребнадзора.

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Сейчас помимо ИКЕА в двух ТЦ работают только аптеки, «Ашан» и «ОБИ».

Ленобласть предпринимала попытку открыть торговые комплексы «МЕГА» в середине мая. Но они не проработали и двух дней, как власти вновь их закрыли — из-за эпидемиологических нарушений.

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