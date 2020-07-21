Нижний Новгород, 21 июля, 2020, 13:11 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе по состоянию на 21 июля выздоровели после заражения коронавирусом 67 587 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного общероссийского штаба.

Samregion.ru Лаборатория в Самарской области, где проводят анализы на COVID-19

Таким образом, от общего числа носителей коронавируса в округе, число которых достигло 93 998 человек, более 71,90% уже выздоровели.

В очередной раз за сутки число выписанных по выздоровлении граждан превысило количество новых выявленных случаев заражения SARS-CoV-2. Так, число новых носителей коронавируса, выявленных за сутки в Поволжье, составило 952 человека, а выписались по выздоровлении 1105 жителей округа.

За минувшие сутки больше всего выписанных зарегистрировано в Нижегородской области — 245 человек, в Ульяновской области — 166 человек, в Оренбургской области — 106, в Пермском крае — 95, в Саратовской области — 88, в Кировской и Самарской областях выписали по 66 человек, в Башкирии — 60, в Мордовии — 56, в Татарии — 48, в Удмуртии — 37, в Марий Эл — 28, в Пензенской области — 24, в Чувашии — 20.

Как сообщало ИА REGNUM, в России 21 июля подтверждено 783 328 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 5842 новых носителя SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России постепенно увеличивается и составляет уже более 11,99%. Полностью выздоровели 562 384 жителя России, доля жителей ПФО в числе выписавшихся составляет 12,01%.