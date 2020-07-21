Москва, 21 июля, 2020, 12:30 — ИА Регнум. Предложение выплатить пенсионерам по 15 тыс. рублей в качестве единовременной выплаты поддерживает председатель московской Коллегии адвокатов Виктории Данильченко — специалист по семейному праву Виктория Данильченко. Комментируя данную инициативу корреспонденту ИА REGNUM, она, в частности, отметила:

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

«Я поддерживаю это предложение. Пандемия, действительно, задела практически всех граждан. Но пенсионеры относятся к наиболее незащищенным слоям населения. Как правило, пенсионеры не работают, а пенсия — это их единственный источник дохода. Учитывая, что размер пенсий в нашей стране и так невелик, а цены на лекарственные средства зачастую соизмеримо высоки, то выплата им дополнительной помощи — вполне разумное предложение».

Как уже сообщало ИА REGNUM, инициатива единовременной выплаты пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса принадлежит члену Общественной палаты Султану Хамзаеву. В его письме на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина, в частности, сказано, что затраты пенсионеров только на лекарственные препараты в среднем выросли на 4 тыс. рублей.