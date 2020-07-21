Москва, 21 июля, 2020, 12:15 — ИА Регнум. Госдума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата от ЛДПР Михаила Дегтярёва, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июля.

Вячеслав Реутов. khabkrai.ru Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв

Полномочия Дегтярёва предлагается считать прекращенными досрочно на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий в связи с назначением его временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края.

Дегтярёв возглавлял комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Дегтярёва на пост врио главы Хабаровского края. Арестованный Сергей Фургал отправлен в отставку в связи с утратой доверия.

Фургала задержали 9 июля 2020 года сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах.