Москва, 21 июля, 2020, 12:08 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский намерен обратиться в Минюст с требование закрыть партии, не признающие Крым российской территорией, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Жириновский

«После принятия законопроекта о территориальной целостности России мы изучим программы других партий и обратимся в Минюст с требованием закрыть те из них, кто не признает Крым частью России», — заявил Жириновский.

Он обратил внимание на то, что представители ряда партий заявляли позицию о том, что Крым не является частью страны.

Госдума обсудит во втором чтении законопроект во исполнение положений новых норм Конституции, предлагается расширить понятие «экстремизм» и считать экстремизмом призывы и деятельность по отчуждению части территории РФ.