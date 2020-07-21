Хабаровск, 22 июля, 2020, 02:34 — ИА Регнум. Вместо Сергея Фургала теперь руководить Хабаровским краем будет депутат Госдумы 39-летний Михаил Дегтярёв. Корреспондент ИА REGNUM Анастасия Степанова рассказывает, что известно об одном из самых молодых глав регионов России.

Екатерина Колязина Михаил Дегтярёв

Дегтярёв с декабря 2011 года является депутатом Госдумы, причем с 2005 он состоит в ЛДПР, до этого был членом «Единой России». Фигурирует в санкционном списке Евросоюза. В Госдуме он возглавлял комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, а до этого был заместителем главы комитета по науке и наукоемким технологиям.

Некоторые законодательные инициативы Дегтярёва удивили. Например, в 2014 году он — в письме к министру промышленности — предложил ввести ГОСТ на Деда Мороза и Снегурочку, чтобы сказочные персонажи соответствовали единому стандарту. В тот же плодотворный год предложил отказаться от оборота доллара США в российском спорте, потому что спортсменов «нужно защитить от иностранных угроз». А за год до того внёс законопроект об обязательном подтверждении личности пользователей соцсетей и предложил создать спецподразделение Федеральной миграционной службы, которое при проверке овощебаз и рынков могло бы дать отпор мигрантам в случае их агрессивного поведения.

По данным на 2018 год, Дегтярёв заработал чуть меньше 5 млн, его жена — 2 млн. В собственности семьи только автомобиль Мерседес-Бенц GLS 350 D и в безвозмездном пользовании две квартиры площадью 40 и 80 кв. м. Большая квартира в найме на период депутатства. Зато примечательна деятельность созданного Дегтярёвым ООО «Пузико».

Читайте подробности в статье Анастасии Степановой «У проблемного Хабаровского края — новый глава: кто он?».