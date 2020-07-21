Симферополь, 21 июля, 2020, 11:22 — ИА Регнум. В Крыму мужчина и его 15-летний пасынок обвиняются в совершении изнасилования и насильственных действий сексуального характера в отношении десятилетней девочки — их родственницы, сообщили в Главном Следственном управлении по Республике Крым и городу Севастополю 21 июля. Уголовное дело возбуждено также и в отношении чиновников ГБУ РК «Советский районный центр социальных служб для семьи, детей и молодежи».

Насилие

По версии следствия, отчим девочки и старший брат с 2014 по май 2020 года совершали в отношении неё преступления сексуального характера, держа ее в страхе. Об этом стало известно после того, как девочка, приехавшая погостить в Севастополь к крестному и тете, рассказала им о насилии. При этом, по словам девочки, она пыталась рассказать об этом и матери, однако сама женщина это категорически отрицает.

«Преступление было выявлено при содействии уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе. В настоящее время по ходатайству следствия судом отчим и старший брат заключены под стражу», — уточнили в СК.

Между тем семья, где было совершено преступление, находилась на учёте в ГБУ РК «Советский районный центр социальных служб для семьи, детей и молодежи», а в феврале 2019 года её с учёта сняли. При этом, по данным на июль 2020 года, семья оставалась в социально опасном положении: мать и отчим нигде не работали, употребляли алкоголь, дети жили в антисанитарных условиях.

«Несмотря на это, должностными лицами социального центра не проводились должные профилактические мероприятия с семьей, что способствовало совершению на протяжении длительного времени особо тяжких преступлений в отношении ребенка», — говорится в сообщении СК.

Сейчас девочка, а также двое её младших братьев, 2008 и 2012 года рождения, изъяты из семьи и помещены в реабилитационный центр.