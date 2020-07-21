Москва, 21 июля, 2020, 10:49 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России выявили 5842 случая заражения коронавирусом. Об этом 21 июля сообщает московский оперативный штаб.

(сс) mos.ru. Евгений Самарин Медик в защитном костюме

Новые случаи зафиксированы в 81 регионе РФ. Больше всего случаев в Москве — 602. Далее следуют ХМАО — 228, Свердловская область — 227, Нижегородская область — 196, Петербург — 189, Алтайский край — 185.

Всего с начала распространения вируса в России выявили 783 328 случаев заражения.