Москва, 21 июля, 2020, 10:48 — ИА Регнум. Министерство финансов России объявило открытый конкурс в электронной форме, в рамках которого выберут компанию, в чьи задачи будет входить обеспечение устойчивого функционирования информационных систем ведомства в ближайшие два года. Начальная цена услуг составляет 998 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство финансов

Контракт на работу с системами в 2020—2021 годах подпишут после 21 августа 2020 года. В 2020 году по нему будет выплачено 499 млн рублей, в 2021 году — более 498,999 млн рублей.

Уточняется, что исполнитель не из числа субъектов малого предпринимательства или социально ориентированных некоммерческих организаций обязан привлечь к исполнению госконтракта соисполнителей из числа этих юрлиц на 25% от стоимости контракта.

Срок выполнения работ — до 10 декабря 2021 года. Они будут проходить в шесть этапов.

Исполнение контракта затронет государственную информсистему управления общественными финансами «Электронный бюджет», а также её подсистемы, в том числе те, оператором которых является Федеральное казначейство, и АИС «Финансы» с её подсистемами.

Работы будут проводить в административных зданиях главных распорядителей средств федерального бюджета.