Москва, 21 июля, 2020, 09:20 — ИА Регнум. Московские врачи вылечили от коронавирусной инфекции ещё 853 пациента, сообщила 21 июля вице-мэр Анастасия Ракова.

Дарья Драй ИА REGNUM Медицинский работник

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 853 пациента», — сказала она.

Всего с начала распространения вируса в столице поправил здоровье 171 771 пациент с коронавирусом.

Тем, кто выздоровел, предлагают сдать плазму крови для лечения других пациентов.