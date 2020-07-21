Москва, 21 июля, 2020, 08:37 — ИА Регнум. Только треть жителей России могут себе позволить совершить запланированные крупные покупки, не откладывая на них деньги заранее. От этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого аналитиками сервиса «Работа.ру».

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Зарплата

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При этом половина опрошенных признались, что откладывают на эти цели часть доходов, пишет RT. Треть из них (33%) откладывают менее третьей части от заработка, 12% — от 30% до 50%. При этом 5% респондентов заявили, что сумма накоплений на крупные приобретения превышает половину их заработной платы.

Согласно данным опроса, в ближайшее время совершить крупные покупки планируют 48% респондентов. 7% опрошенных собираются купить новую квартиру и столько же — автомобиль, 9% намерены приобрести бытовую технику, 10% потратить отложенные средства на отдых.

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В опросе приняли участие 3,2 тыс. респондентов из всех регионов России.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведённого в апреле — мае исследовательским холдингом «Ромир», из-за пандемии коронавирусной инфекции более половины жителей России (54%) отложили покупку нового автомобиля. При этом 37% никак не поменяли свои планы по покупке авто, 9% автолюбителей, наоборот, ускорили приобретение автомобиля.