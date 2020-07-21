Москва, 21 июля, 2020, 08:17 — ИА Регнум. Разрабатываемая военными вирусологами и специалистами Центра им. Гамалеи вакцина от коронавируса готова. Об этом заявил первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны

По его словам, ученые Национального исследовательского центра дали окончательные оценки результатам испытаний вакцины — все добровольцы получили иммунитет к коронавирусу.

«Таким образом, первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции готова», — сказал Цаликов в интервью газете «Аргументы и факты».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Министерство обороны России заявило о завершении очередного этапа клинических испытаний вакцины от коронавируса в рамках совместного с Центром имени Н. Ф. Гамалеи тестирования на базе военного госпиталя имени Н. Н. Бурденко. 20 июля оттуда выписали вторую группу из 20 добровольцев.

Отметим, ранее Британия, США и Канада в совместном заявлении обвинили российские спецслужбы в попытке похитить сведения об исследованиях вакцины от коронавируса. Речь идёт о хакерской группе Cozy Bear или APT29, которая, как утверждается, связана с российскими спецслужбами «почти наверняка».

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