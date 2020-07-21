Москва, 21 июля, 2020, 08:10 — ИА Регнум. Контрабандные поставки наркотиков в Россию резко сократились на фоне пандемии коронавируса. Об этом 21 июля заявил начальник главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Андрей Храпов в интервью изданию «Известия».

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По его словам, сокращение поставок связано с введением жёстких ограничительных мероприятий, связанных с закрытием границ. Храпов отметил, что в России находятся большие площади дикорастущей конопли, поэтому увеличилось изъятие марихуаны.

Кроме того, выросла доля синтетических наркотиков в изъятых партиях. Это связано с наличием в России внутреннего производства, которое полностью независимо от внешних поставок.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля сотрудники ФСБ пресекли деятельность преступной группы, поставлявшей синтетические наркотики в 12 регионов России.

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