Лондон, 20 июля, 2020, 22:30 — ИА Регнум. Лондонская исследовательская компания OnePoll провела очередной опрос на тему употребления алкоголя в период пандемии. Об этом пишет газета Daily Mail.

Франсиско Гойя. Пьяница. 1776

Результаты опроса неутешительны — в период пандемии порядка 40% жителей Соединённого Королевства стали чаще прикладываться к бутылке. При этом к спиртному особенно пристрастились женщины.

В немалой степени проблему усугубляет не самая благоприятная ситуация на британском рынке труда. Рост потребления крепких напитков особенно заметен среди британцев, которые недавно потеряли работу или были отправлены в отпуск без содержания.

Специалисты отмечают, что рост потребления алкоголя неизбежно спровоцирует рост числа заболеваний, связанных с этим, в свою очередь это приведет к повышению нагрузки на и без того перегруженную систему здравоохранения.