Москва, 20 июля, 2020, 22:15 — ИА Регнум. Российские банки за четыре месяца реструктурировали кредиты физическим лицам на общую сумму 665,9 млрд рублей. Об этом сообщили 20 июля в пресс-службе Банка России.

Дарья Драй ИА REGNUM Банк ВТБ

«За период с 20 марта по 15 июля банками была проведена реструктуризация кредитных договоров на общую сумму 665,9 млрд рублей», — говорится в сообщении.

По данным Центробанка, за указанный период в адрес кредитных организаций поступило более 2,4 млн обращений от заёмщиков об изменении условий кредитного договора. По состоянию на 15 июля банки рассмотрели 96% заявок. Более 1,4 млн заявлений о реструктуризации кредитов было одобрено, по 893 тысячам заявлений приняты решения об отказе.

Сообщается также, что на 15 июля банками было получено свыше 359 тысяч обращений о предоставлении кредитных каникул. Из них 157,6 тысячи — по потребительским кредитам, 100,8 тысячи — по кредитным картам, 72,7 тысячи — по ипотечным кредитам, 25,7 тысячи — по автокредитам. Банками было одобрено 219 тысяч таких заявлений, или 64,4% от всех рассмотренных.