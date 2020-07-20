Иерусалим, 20 июля, 2020, 20:59 — ИА Регнум. В Израиле за последние сутки зафиксирован 1641 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщило 20 июля министерство здравоохранения страны.

Как уточняется, общее число выявленных инфицированных в стране за весь период с начала пандемии достигло 51 676 человек.

Сообщается также, что за сутки в больницах Израиля скончались ещё шесть пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых случаев летального исхода возросло до 415.

Напомним, днём ранее министерство здравоохранения Израиля сообщало о 831 новом случае заражения коронавирусом и девяти скончавшихся пациентах с COVID-19 за сутки.