Бразилиа, 20 июля, 2020, 20:40 — ИА Регнум. Министр гражданства правительства Бразилии Оникс Лоренцони подтвердил свое заражение коронавирусной инфекцией, 20 июля сообщает агентство Associated Press.

Palácio do Planalto Оникс Лоринцони

Ранее коронавирусом заразились Аугусто Хелено, советник по национальной безопасности президента Бразилии Жаира Болсонару, и министр шахт и энергетики Бенто Альбукерке.

С начала эпидемии число случаев COVID-19 в Бразилии достигло 2 098 389, страна находится на втором месте в мире по числу случаев заражения коронавирусом. Погибли от заболевания в стране 79 488 человек.

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