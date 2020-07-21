Вашингтон, 22 июля, 2020, 02:35 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео не прекращает настраивать против Китая как прямых союзников США, так и тех, кого, по мнению Вашингтона, можно было бы использовать для этой цели. Как США стараются вклиниться в переговоры Китая с третьими странами, чтобы обострить их, и почему эта практика получает все большее применение именно сейчас, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Иван Шилов ИА REGNUM

Китайская практика последних лет, заключающаяся в использовании искусственно «достроенных» островов в качестве морских баз в Южно-Китайском море (ЮКМ), вызывает серьезную озабоченность США. Причина этой озабоченности проста — каждая китайская морская база уменьшает возможность США создавать угрозу торговым путям, связывающим Китай с Европой.

Большая часть этих путей проходит как раз через ЮКМ, поэтому США рассматривают любые споры, возникающие между Китаем и его соседями в этом регионе, как перспективные для «сдерживания китайской экспансии». Причина же нынешнего обострения антикитайской риторики может иметь вполне внутриамериканские причины. Что может выиграть в симпатиях американского избирателя президент Дональд Трамп, если продолжит «ругать Китай»? Читайте в статье Владимира Павленко «Помпео как «дирижер» китайско-американского противостояния».