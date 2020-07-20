Москва, 20 июля, 2020, 19:59 — ИА Регнум. Проблему нелегальных свалок в России создала коррупция, сообщил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Виталий Ревзин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Горящая свалка

Он прокомментировал слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина, заявившего, что борьба с несанкционированными свалками «будет вестись по всей России».

«Действительно, проблема нелегального складирования бытовых отходов, строительного мусора, часто — с откровенным ущербом для окружающей среды носит общероссийский характер. Однако борьба с несанкционированными свалками — это не только громкие заявления и даже не судебные процессы с жесткими наказаниями уже по факту выявления таких свалок, а кропотливая профилактическая работа. Поэтому необходим целый комплекс мероприятий. Во-первых, нужно усовершенствовать нормативно-правовую базу, в том числе ужесточающую ответственность за создание несанкционированных свалок физическими и юридическими лицами и регулирующую действия административных структур. Во-вторых, необходимо обеспечение доступности разрешенных мест для складирования отходов: утилизация не должна стоить настолько дорого, чтобы побуждать людей и предпринимателей идти на нарушение закона. В-третьих, необходимо повышение контроля за деятельностью органов муниципальной власти и управления, в том числе с привлечением полиции, прокуратуры, органов безопасности, которые должны надзирать за эффективностью соблюдения законодательства в сфере складирования мусора. Именно коррупция в органах местной власти позволяет бизнесу создавать нелегальные свалки, в некоторых случаях нелегальные свалки даже поставлены на коммерческие рельсы, то есть не просто являются местами общего несанкционированного сбора мусора, а точно так же действуют на платной основе, только по меньшим ценам, чем официальные свалки. В-четвертых, вопрос о свалках должен в каждом регионе РФ обсуждаться с учетом мнения экспертного сообщества, общественности, местного населения. Поскольку и санкционированные свалки также наносят вред окружающей среде и создают некомфортные условия для проживания или ведения хозяйственной деятельности неподалеку от них, выбор мест для организации свалок и регулирование процесса утилизации должны быть очень внимательными и прозрачными для общественности», — сказал адвокат.

По его мнению, борьба с несанкционированными свалками возможна при сочетании трех основополагающих условий: тщательное нормативно-правовое регулирование; контроль и надзор за складированием отходов; прозрачность мусороперерабатывающей отрасли экологической общественности.