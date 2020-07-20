Лондон, 20 июля, 2020, 19:46 — ИА Регнум. Число выявленных фактов заражения коронавирусом выросло в Британии за сутки на 580, дойдя до отметки в 295 372, сообщает 20 июля РИА Новости со ссылкой на неофициальное сообщение представителя британского минздрава.

Nickolay Romensky Коронавирус. Великобритания

Отмечено, что днем ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял 726 случаев.

Напомним, 17 июля власти Британии распорядились начать пересмотр системы подсчёта данных о пандемии коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВОЗ, в мире выявлено свыше 14 млн случаев заражения коронавирусом, а число смертей от COVID-19 превысило 597 тыс.