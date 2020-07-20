Афины , 20 июля, 2020, 19:22 — ИА Регнум. В Греции за последние сутки зафиксировано 11 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает 20 июля Национальная организация общественного здравоохранения.

Греция

Уточняется, что двое инфицированных были выявлены при прохождении контроля на въезде в страну. Общее число подтверждённых случаев заражения в стране возросло до 4012.

Сообщается также, что за сутки в Греции скончался ещё один пациент с COVID-19, общее число зарегистрированных случаев летального исхода от заболевания достигло 195.