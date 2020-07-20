Лондон, 20 июля, 2020, 18:27 — ИА Регнум. Группа британских водителей Uber подала сегодня жалобу на американскую компанию в суд Нидерландов в связи с тем, что она не предоставила им доступ к их личным данным.

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К тому же водители заявили, что требуют большей прозрачности алгоритма принятия решений компании в соответствии с Общим регламентом ЕС о защите данных.

Водители должны иметь полную прозрачность в понимании алгоритмов управления и полный доступ к своим личным данным, чтобы они могли создать реальную картину в своем профсоюзе для ведения переговоров. Очередной раз Uber игнорирует закон и эксплуатирует низкооплачиваемых работников », — Азим Ханифиз Ноттингем. », — заявил председатель профсоюза водителей и курьеров, работающих через онлайн приложения (ADCU),

ADCU, Международный альянс транспортных работников (IAATW), зонтичная организация профсоюзов, и организация Work Info Exchange заявили о своей поддержке группы водителей в их судебном иске.

Представитель Uber сказал, что компания «усердно работает над тем, чтобы предоставить любые запрашиваемые личные данные, на которые люди имеют право», и объясняет, в каких случаях это невозможно.

Глава организации Work Info Exchange Джеймс Фаррар уже призывал ранее Uber дать водителям доступ к данным и обеспечить большую прозрачность алгоритмов, на основе которых принимаются управленческие решения. Эти данные могут иметь большое значение для водителей Uber, поскольку они позволят им рассчитать свой почасовой заработок, а также понять, по какому принципу им назначаются маршруты поездок.

ADCU призвал всех водителей Uber и курьеров Uber Eats по всей Великобритании и ЕС присоединиться к их идее с иском и потребовать доступ к своим данным.

Uber — американская международная публичная компания из Сан-Франциско, в 2009 году создавшая одноимённое мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей. С помощью приложения Uber заказчик резервирует машину с водителем и отслеживает её перемещение к указанной точке. В большинстве случаев водители используют свои собственные автомобили, а также машины таксопарков или партнёров. В большинстве стран 80% оплаты переходят водителю, 20% перечисляются Uber.