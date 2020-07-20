Москва, 20 июля, 2020, 18:12 — ИА Регнум. Если подтвердится возможность повторного заболевания коронавирусной инфекцией нового типа за короткий промежуток времени, все усилия по разработке вакцин могут оказаться совершенно бесплодными. Об этом 20 июля заявил врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов на телеканале «Россия 24».

Governor Tom Wolf Коронавирус

«Точных данных нет, насколько защищён человек переболевший от повторного заражения. Более того, от того, должен ли он ещё раз болеть и с какой силой — от этого зависит судьба всех вакцин, которые есть (в разработке). Если окажется, что коронавирус вновь через три месяца способен заражать даже переболевших людей, у вакцин нет шансов — они становятся бессмысленными», — заявил Жемчугов.

«Поэтому мы ждём результат точный, способны ли люди переболевшие заболевать и через какой период. В любом случае это природная эволюция вирусов», — указал он.