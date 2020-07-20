Санкт-Петербург, 20 июля, 2020, 18:24 — ИА Регнум. НИИ гриппа им. Смородинцева набирает добровольцев для тестирования вакцины от COVID-19. Об этом сообщают представители учреждения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Pan American Health Organization PAHO Вакцинация

Клинические испытания вакцины намерены начать в середине августа. Это будет III фаза испытаний.

«Вакцина прошла испытания I и II фазы в Китае. Были привиты 500 добровольцев, доказана ее безопасность и эффективность. Цель данного исследования — доказать эффективность на большой выборке добровольцев», — говорится на странице института «ВКонтакте».

На первом этапе НИИ нужно 100 добровольцев. Напомним, ранее институт уже сообщал о наборе добровольцев для исследований, указывая, что к участию не допускаются переболевшие COVID-19, беременные и кормящие, а также люди с обострением хронических заболеваний. Поучаствовать может каждый гражданин в возрасте от 18 до 50 лет, не злоупотребляющий алкоголем или сигаретами.